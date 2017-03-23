Son dakika… Irkçı siyasetçiden skandal sözler

Cumhurbaşkanlığı'na aday olan İslam ve yabancı karşıtı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe üyesi yerel bir siyasetçi, bölgede yaşayan Romanların dişlerini sökme teklifinde bulununca disipline sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı'na aday olan İslam ve yabancı karşıtı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe üyesi yerel bir siyasetçi, bölgede yaşayan Romanların dişlerini sökme teklifinde bulununca disipline sevk edildi.

Franck Sinisi adlı siyasetçi, 27 Şubat’ta belediye toplantısında Romanların “yeme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için dişçiye götürüp altın dişlerini sökebiliriz diye düşünüyorum, bize çok pahalıya mal oluyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

İHA’nın haberine göre; Milli Cephe Genel Sekreteri Nicolas Bay Sinisi’nin sözlerine ilişkin “Bu ifadeler kabul edilemez, şaka olduğunu düşünüyorum. Fakat kötü bir şakaydı” dedi.

Toplantının görüntüleri Komünist Parti tarafından internete yüklenirken, ırkçılıkla mücadele eden SOS Racisme Derneği, sosyal medyadan “Nazi espri anlayışı” yorumunu yaptı.