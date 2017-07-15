Son dakika… IŞİD’in yeni lideri o mu olacak?

Geçtiğimiz hafta ölümü hem Rus hem Suriye hem de IŞİD kaynaklarınca doğrulan IŞİD'in lideri Bağdadi'nin yerine geçecek isim açıklanmamıştı. Arap basını Bağdadi'nin yerine geçecek ismi telaffuz etmeye başladı.

IŞİD’in sözde halifesi Ebubekir el Bağdadi’nin ardından örgüte kimin liderlik edeceği açıklanmamıştı. IŞİD tarafından yapılan açıklamada örgütün birlikte kalması gerektiği belirtilse de net bir isim açıklanmaması dünya kamuoyunda merak uyandırmıştı.

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Bugün Arap basını Libya’dan bir ismi konuşmaya başladı. Al Arabiya, son dönemde sık sık yenilgi alan IŞİD’in Bağdadi’den sonra yerine geçecek en olası ismi açıkladı. Al Arabiya’ya göre örgütün Libya’daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi, Bağdadi’nin yerine geçecek.

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Tunuslu olduğu bilinen ve gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist 1982 doğumlu ve 90’larda Fransa’ya iltica edip Fransız vatadaşlığı almaya hak kazandı.

2011’de Tunus’ta yaşanan Arap Baharı’yla birlikte Tunus’a giden el Ayuni, daha sonra Suriye’ye giderek IŞİD’e katılmıştı.