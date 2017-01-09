Son dakika… İsrail Başbakanı Netanyahu olay yerinde açıkladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yaşanan kamyonlu saldırıyla ilgili "Tüm bulgular, Kudüs'te dört askeri öldüren şahsın IŞİD destekçisi olduğunu gösteriyor" derken, iddiasını destekler nitelikte bir delil sunmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yaşanan kamyonlu saldırıyla ilgili "Tüm bulgular, Kudüs'te dört askeri öldüren şahsın IŞİD destekçisi olduğunu gösteriyor" derken, iddiasını destekler nitelikte bir delil sunmadı.

Saldırganın Doğu Kudüs’ün Jabel Muhaber mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki Fadi Kunbar olduğu belirlendi. Filistinli olan Kunbar, olay yerinde İsrailli güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

İngiliz Reuters haber ajansı, Fadi Kunbar’ın ailesinden 5 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; Kunbar’ın kullandığı kamyon, aşırı hızlı bir şekilde askerlerin arasına dalıyor ve akabinde geri dönerek kurbanların üzerinden geçiyor.

İLGİLİ HABER Kudüs'te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Leah Schreiber adlı bir görgü tanığı gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın daha fazla insanı ezmek için geri geri geldiğini söyledi.

Polis yetkilileri, 20’li yaşlarda üç kadın ve bir erkeğin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanlığı, ölenlerin asker olduğunu duyurdu.

Dün saldırının yaşandığı Eski Şehir’in duvarlarına bakan ünlü Armon Hanatziv Kaldırımı’nı ziyaret eden Netanyahu, “Bir dizi terör saldırısı olduğu biliyoruz. Onlarla Fransa’dan Berlin’e ve şimdi Kudüs’te yaşanan saldırılar arasında mutlaka bir bağlantı olmalı” dedi.

BERLIN VE NICE SALDIRILARIYLA BAĞLANTILI MI?

Birkaç hafta önce Almanya’nın başkenti Berlin’de benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Bir kişi TIR’la Noel pazarına dalmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz’da ise Fransa’nın Nice kentinde bir saldırgan, sahil şeridinde gezinen kalabalığın arasına kamyonla girmişti. Korkunç olayda 84 kişi feci şekilde can vermişti.

Ulusal Polis Şefi Roni Alseich, sürücünün geçen ay Berlin’de yaşanan kamyonlu saldırıdan hareketle böyle bir eyleme girişmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Alseich, “Onu neyin teşvik ettiğini belirlemek üzere her bireyin kafasının içine girmek zor, fakat şüphesiz ki böyle şeylerin bir etkisi var” dedi.

Gazze şehrinin yönetimini elinde bulunduran Filistinli Hamas örgütü, saldırganı övdü. ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü’ olarak görülen Hamas’ın sözcüsü Abdüllatif Kanu, saldırıyı “kahramanca bir eylem” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, İsrail’de kabine üyelerinin yaptığı acil güvenlik toplantısında, IŞİD sempatizanı olduğu belirlenen kişilerin yargılanmadan hapse atılması yönünde karar alındı.