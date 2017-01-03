Son dakika… İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada emniyet yetkililerinin Netanyahu’ya ‘iş çevrelerinden maddi destek alıp almadığını’ sorduğu belirtildi.

Kudüs’teki evinde ifade veren Netanyahu, Emniyet yetkililerinin gelmesinden önce basına yaptığı açıklamada bir kez daha suçsuz olduğunu söyledi.

Muhalefete de seslenen Netanyahu, “Parti yapmaya kalkışmayın. Hiçbir şey olmayacak, çünkü ortada hiçbir şey yok” diye konuştu.

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu’nun ifadesinin yaklaşık 3 saat sürdüğünü söyledi.

Netanyahu, hem İsrailli hem de yabancı işadamlarından binlerce dolar değerinde ‘uygunsuz hediyeler’ kabul etmekle suçlanıyordu.

Başbakan Netanyahu, dün koalisyonun büyük ortağı olan partisi Likud’un milletvekillerine seslendi ve “Basında birçok şey görüp duyuyoruz. Muhalefet kulislerinde ve televizyon stüdyolarında parti havası var. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var. İsrail devletini yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

Netanyahu’yu eleştiren muhalefet, ülkede art arda patlak veren yolsuzluk skandalları üzeri Başbakan’ın soruşturulması yönünde çağrılar yapıyor. Şu ana kadar doğrudan Netanyahu aleyhine başlatılmış bir soruşturma bulunmuyor.

İŞTE NETANYAHU’YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

— BBC Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre; Kasım 2015’te başlatılan bir soruşturmada Almanya’dan denizaltı alımı ihalesi inceleniyor. Netanyahu’nun avukatının görüşmelerde Alman firmayı temsil ettiği iddiası ortaya atılmıştı.

— Fransa’da dolandırıcılıktan hüküm giymiş olan Arnaud Mimran, 2015 yılının başlarında Netanyahu’nun 2009’daki seçim kampanyasına binlerce euro destek sağladığını söylemişti. Netanyahu iddiaları reddediyor.

— Kamu kaynaklarını israf etmekle suçlanan Netanyahu, özel uçağının içine bir yatak odası yerleştirmek için 2013’te 127 bin dolarlık harcama yapmıştı. Gelen tepkiler üzerine Başbakan geri adım atmıştı.

— Netanyahu’nun ilk kez Başbakan seçildiği 1990’lı yıllarda, Emniyet hem Netanyahu’nun hem de karısı Sara’nın soruşturulmasını talep etmişti. Netanyahu ve eşi, resmi hediyeleri devlete teslim etmek yerine şahsi mülklerine geçirmekle suçlanıyordu. Suçlamalar daha sonra düşürüldü ve soruşturma açılmadı.

— Netanyahu ve eşinin özel işlerini yaptırdıkları müteahhitlere yapılan ödemelerin devlet kasasından çıktığı da iddia edildi. Ancak o suçlamalar da daha sonra düşürüldü.