Son dakika… İsrail’den Erdoğan’a küstah yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında İsrail ile sarf ettiği sözlere İsrail'den küstah yanıt geldi. İsrail'den resmi bir açıklama gelmese de bakanlık seviyesinde Erdoğan'a yanıt geldi. İsrail Eğitim Bakanı, Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsrail basınına konuştu.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısındaki sözlerine yetkililerden yanıt geldi. Haaretz’e göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili yanıt olarak, “Türkiye kabul etse de etmese de Kudüs 3000 yıldır Yahudilerin, 70 yıldır da İsrail başkentidir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayı yapan ismin ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emanuel Nahson olduğu belirtildi.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Erdoğan’ın açıklamalarına, “Her zaman eleştiren birileri olacaktır. Fakat günün sonunda, Erdoğan’ın sevgisini kazanmaktansa birleşmiş bir Kudüs’e sahip olmak daha iyi” ifadesini kullandı. Bennett, “Maalesef Erdoğan İsrail’e saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İsrail hedeflerine ulaşmalı ve buna Kudüs’ün başkent olması da var” dedi.

Jerusalem Post’ta yer alan haberde ise İsrail Ulaşım ve İstihbarat Yisrael Katz da Erdoğan’a yanıt verdi. Katz, “İsrail, Türkiye’den komut ya da tehdit almaz. İsrail özgür bir ülke ve başkenti Kudüs. Sultan ve Osmanlı İmparatorluğu günleri sona erdi. Kudüs’ü tanımak için tarihsel açıdan daha doğru bir şey olamaz. Burası Yahudi halkının ve İsrail devletinin 3000 yıldır başkenti” dedi.

Channel 10’a konuşan Knesset kaynakları ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’ne bazı direktifler verdiğini öne sürdü. İddiaya göre Netanyahu, Trump’ın açıklamalarının ardından bölgede tansiyonun yükselmesine karşı güvenlik güçlerinin hazır olmasını istedi. Netanyahu’nun, “Her seçenek için hazır olmalıyız. Güvenlik güçleri gerekli durumda nasıl davranmak gerektiğini biliyordur” dediği öne sürüldü.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan grup toplantısında kullandığı ifadelerde ABD Başkanı Trump ve İsrail’e sert ifadelerle yüklenmişti. Erdoğan, “Kudüs kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullanmış ve İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceği yorumunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump’a da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımak gibi bir adım atmaması tavsiyesinde bulunmuştu.