Son dakika… İsrail’den Şam’a füze saldırısı

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına bulanan askeri tesislere hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Alınan bilgiye göre üç İsrail füzesi Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi. Füzelerden bir kısmının hedefi bulmuş olabileceği ifade ediliyor.

Reuters’a konuşan görgü tanığı, Şam’ın batısında 3 büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Diğer bir görgü tanığı ise bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı. İsrailli askeri yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.

Suriye haber ajansı SANA, İsrail’in kısa süre önce aynı bölgede bir askeri alana saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Suriye devlet televizyonu ise hava savunma sistemlerinin saldırıyı bertaraf ettiğini iddia etti.