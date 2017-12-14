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Son dakika… İsrailli vekilden çağrı: Türkiye ile ilişkileri düşürün

İsrail Parlamentosu Knesset'deki İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden milletvekili Kseniya Svetlova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail bir terör devletidir" açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme çağrısı yaptı.

12:3114 Aralık 2017
Dünya
Son dakika… İsrailli vekilden çağrı: Türkiye ile ilişkileri düşürün
İsrail Parlamentosu Knesset'deki İsrail Siyonist Birlik Partisi'nden milletvekili Kseniya Svetlova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail bir terör devletidir" açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme çağrısı yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, İsrail Siyonist Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Svetlova “Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı, tarafınıza Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kabul edilemez ifadelerine cevaben diplomatik tedbir alma olasılığını değerlendirme çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, ”İsrail bir terör devletidir” demişti.

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