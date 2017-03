Son dakika… İşte Başbakan May’in Parlamento’dan uzaklaştırıldığı o anlar

İngiltere'nin başkenti Londra'yı kana bulayan saldırılar sırasında Parlamento'dan apar topar uzaklaştırılan Başbakan Theresa May'in görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesinin ulaştığı görüntülerde, May, korumaları tarafından zırhlı Jaguar marka aracına bindirilirken görülüyor. May’in bir an yönünü şaşırdığı o anlar da görüntülere yansıyor.

Britanya doğumlu katliamcı Khaled Masood, İngiltere Parlamentosu’nun içinde bulunduğu kampus içerisinde silahlı polislerce vurularak öldürülmüştü.

Görüntüler, Masood’un Başbakan May’a çok yaklaştığını da ortaya koyuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi bu mesafenin yaklaşık 90 metre olduğunu yazdı.

Bir görgü tanığı May’in aracının başta Masood’un öldürüldüğü avluya doğru ilerlediğini fakat polis tarafından durdurulup yön değiştirdiğini söyledi.