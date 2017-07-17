Son dakika… İşte Başkan’ın hal-i pürmelali

New York merkezli Langer Research Associates araştırma merkezi tarafından ABC News ve Washington Post için yapılan bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump'ın içler acısı halini bir kez daha ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre; Beyaz Saray’a çıkmasından bu yana geçen 6 ay içerisinde Başkan Trump, 70 yıllık süreçte Amerikalılar tarafından en az tasvip edilen lider oldu.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 36’sı, Trump’ın Oval Ofis’teki performansından memnun. Bu oran, Trump’ın 100 günlük performansının bile 6 puan gerisinde. Eski ABD Başkanları arasında bu orana en yakın isim yüzde 39’la Gerald Ford.

10-13 Temmuz tarihleri arası telefon üzerinden 1001 yetişkinle yapılan kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 63’ü, Trump’ın oğlunun, damadının ve kampanya sorumlusunun seçim döneminde bir Rus avukatla görüşmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyor. Yüzde 60 ise Rusların seçim kampanyasını etkilemeye çalıştığına inanıyor.

Araştırma katılanların yüzde 48’i ise ABD’nin dünyadaki liderliğinin Trump döneminde daha güçsüzleştiği kanısında. ABD’lilerin Obama’nın sağlık reformunu yürürlükten kaldırma vaadinde bulunan Cumhuriyetçilere desteği ise yalnızca yüzde 24.