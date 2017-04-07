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Son dakika… İsveç’te kamyon vahşeti! Yayaların arasına daldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon yayaların arasına daldı. Olayda üç kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. İsveç polisi yaşananlar için"olası bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
16:137 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… İsveç’te kamyon vahşeti! Yayaların arasına daldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon yayaların arasına daldı. Olayda üç kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. İsveç polisi yaşananlar için"olası bir terör saldırısı" açıklamasında bulundu.

Aftonbladet gazetesine konuşan bir görgü tanığı yüzlerce kişinin kamyondan kaçmak için koştuğunu anlattı. Reuters’ın haberine göre polis olay mahallini güvenlik çemberine aldı.

 

KENTİN EN İŞLEK CADDESİ

İsveç polisi üç kişinin yaşamını yitirdiği olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Yerel saatle 15:00 civarında olayın meydana geldiği Drottninggatan (Kraliçe Caddesi) trafiğe kapalı bir alan ve Stockholm’ün en işlek caddelerinden biri olarak biliniyor.

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Olayla ilgili basına yansıyan görüntülerde kamyonun bir mağazaya girerek durduğu anlaşılıyor.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: 16:4107.04.2017
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