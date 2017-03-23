Kan donduran fotoğraftaki kadın Türk çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı.

Reuters’ın dünyaya servis ettiği ve İngiltere’yle özdeşlenen çift katlı bir kırmızı otobüsün tekerleğinin arkasında yatan kadının Kıbrıs Türk’ü Ayşe Frade olduğu öne sürüldü.

İHA’nın haberine göre; annesi İspanyol babası ise Kıbrıslı Türk olan 43 yaşındaki Ayşe Frade’in 8 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk annesi olduğu belirtildi.

DLD College London’da İspanyolca öğretmenliği yapan İngiltere doğumlu Ayşe Frade'in Portekiz asıllı İngiliz vatandaşı John Frade ile evli olduğu kaydedildi.

Ailesi ve sevenlerinin büyük şok yaşadığı saldırı sonrası, Ayşe Frade’in Facebook hesabı, anı sayfasına dönüştürüldü.