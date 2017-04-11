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Son dakika… Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Hindistan'da bir yılan oynatıcısının 'şov'una ortan olan turistin dehşete düşüren ölümü...

Sozcu.com.tr
10:4811 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Hindistan'da bir yılan oynatıcısının 'şov'una ortan olan turistin dehşete düşüren ölümü...

İngiliz medyasında yer alan videoya yansıyan görüntülere göre; bir yılan oynatıcısı, turist olduğu öğrenilen bir adamın boynuna kobrayı dolamaya çalışıyor.

Bu sırada etraftakiler, ‘şov’u cep telefonlarıyla kaydediyor. Tahrik olduğu tahmin edilen kobra yılanı, adamı yanağından ısırıyor ve ölümcül zehrini zerk ediyor.

Ancak haberde adı anılmayan adam, bir saat sonra başına geleceklerden habersiz olayı önemsemiyor ve poz vermeye devam ediyor.

Birkaç saniye sonra bir şeylerin ters gittiğini anlayıp yılan oynatıcısından ısırılıp ısırılmadığını kontrol etmesini istiyor. O da durumu önemsemiyor ve ‘şov’unu sürdürüyor.

Habere göre; adam birkaç dakika sonra bilincini kaybetti. Etraftakiler de şahsı tam teşekküllü bir hastane yerine, yerel bir hekime götürdü. Tanıklar ise, yılanın ısırdığı adamın bir saat içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Son güncelleme: 10:5111.04.2017
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