Son dakika… Kıbrıs Konferansı’ndan ilk açıklama geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın ilk toplantısının ardından katıldığı basın toplantısında, “Yapıcı ve iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

İsviçre’de devam eden Kıbrıs görüşmeleri sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamalarda bulundu. İsviçre’nin Crans Montana kasabasında basın toplantısı düzenleyen Eide, “Yapıcı ve iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

Eide, toplantıda güvenlik ve garantiler konusuna değindiklerini belirtti. “Montana'ya gelen tüm katılımcılar buraya çözüm için geldiklerini açıkça ifade ettiler” diyen Eide, sorunun çözümünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Tarafların yanı sıra garantör pozisyonundaki Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin de katıldığı toplantılarda İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Alan Duncan, görüşmeler resmen başlamadan önce helikopterle Londra’ya uçtu.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nicos Anastasiades ve Kıbrıs lideri Mustara Akıncı’nın bir araya geldiği görüşme hakkında İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “İngiltere, Kıbrıs sorununu yakındna takip ediyor ve İsviçre’deki görüşmelerde yer alacaktır” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias toplantılarda yer aldı.

Kıbrıs’ın birleşmesinden yana olan Unite Cyprus Now isimli STK görüşmelerin olumlu olduğunu açıklarken, “Adanın birleşmesi konusunda son şansımız olabilir” ifadesini kullandı.