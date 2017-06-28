Son dakika… Kıbrıs’ta belki de son fırsat

Bugün İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında başlayacak Kıbrıs görüşmeleri İngiliz Guardian gazesine konu oldu. Guardian gelişmeleri, "sabır tükenmeye başlarken, Yunanistan ve Türkiye üzerinde Kıbrıs'ta anlaşma baskısı" başlıklı haberiyle duyurdu.

Görüşmeye Ada’daki tarafların yanı sıra, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’dren temsilcilerin katıldığını yazan gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın “Siyasi irade, yaratıcılık ve esneklikle bir uzlaşmaya varılabilir” sözlerini aktarıyor.

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı üzerinde anlaşma baskısı olduğunu söyleyen Guardian, ara bölgede el ele tutuşarak anlaşma için eylem yapanlardan Kıbrıs Türk’ü Esra Aydın’ın “Bu iki adam adayı birleştirme vaadiyle seçildi. İki yıldır görüşüyorlar. Görülmemiş ilerleme sağladılar. Şimdi adım atıp anlaşmaya varmalılar” diyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Guardian, BM’nin de daha önce görülmemiş bir adım atarak, anlaşma olmadığı takdirde barış koruma görevine son vereceğini duyurduğunu da söylüyor.

Batılı bir diplomatın “Sabır tükeniyor” dediğini söyleyen gazete aynı diplomatın “Yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres selefinden daha sert bir tutum aldı ve bunun sonsuza kadar süremeyeceğini açıkça söyledi. BM’nin varlığını göstermesi gereken daha acil yerler var” şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

Garantörlük anlaşmazlığı

Guardian, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlük sisteminin kaldırılmasını istediğini, ancak Türkiye’nin bu konuda ısrarcı olduğunu belirtiyor. Gazete ayrıca, İngiltere’nin Türkiye’yi askeri varlık yerine AB veya BM’nin komutasındaki çok taraflı bir gücün garantör rolünü oynayacağı bir formüle ikna etmeye çalıştığını vurguluyor.

Guardian Ankara’nın İsviçre’deki görüşmelerde Kıbrıs’taki asker sayısını yüzde 80 oranında azaltmayı teklif edeceğini ve tamamen asker çekmeninse gerçekçi olmadığını söyleyeceğini vurguluyor.