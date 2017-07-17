Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Times’a flaş açıklamalar

İngiliz The Times gazetesinin, Pazartesi günkü başyazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerini "düşmanlarının canına okumak ve gücünü artırmak için kullandığı" ifadesi yer aldı.

Gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir mülakat yaparak, Erdoğan’ın, “Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldiği” suçlamasını nasıl değerlendirdiğini sordu.

“Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum” diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

“Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir.”

‘Hiçbir Batılı hükümet darbeyi hoş görmedi’

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda, darbe girişiminin İstanbul’da yapılan yıl dönümü etkinliklerinde Erdoğan’ın “destekçilerini toplama”, ayrıca gözaltı ve tutuklamaları “meşrulaştırma” fırsatı bulduğu belirtildi.

İstanbul’daki etkinlikler için “Gösterişli dili ve tehditkar tonuyla bir Sovyet komünist partisi prodüksiyonuna benzediği” görüşünü paylaşan gazete, yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Kimse darbeye direnmek için sokaklara çıkan insanların cesaretinden şüphe etmiyor. Hiçbir Batılı hükümet darbeyi hoş görmezdi ve hoş görmedi de. Erdoğan ve partisi ise, şimdi CIA’i gizlice darbecileri desteklemekle suçluyor. Ancak Batı’yı ve Türkiye’deki birçok insanı rahatsız eden, duygusal Cumhurbaşkanı’nın etkinlikleri düşmanlarıyla ve siyasi muhaliflerle hesaplaşmak için nasıl kullandığıydı.”

Yazıda Erdoğan’ın yaptığı ‘Nazi’ benzetmesi ile “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) olası üyeliğini belirleyecek olan Almanya ve Hollandalı liderlere de hakaret ettiği” belirtildi.

Times’ın Kılıçdaroğlu mülakatı

“Ama bunların hiç biri Erdoğan’ı kaygılandırmıyor” diye devam eden yazıda, “Cumhurbaşkanı Türkiye’yi düşman dış güçlerin mağduru gibi resmederek, destekçilerine onları ve Türk’ün haysiyetini ayakta tutacağını söyleyerek başarıya ulaştı” denildi.

Öte yandan, Times’ın başyazısına göre Erdoğan “kendilerini güçten ve nüfuzdan dışlayan dindarlar ile laikler arasındaki ayrımı kasten ateşlemekle” suçlanıyor.

Yazıda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü’nün de bunun bir tezahürü olduğu yorumuna yer verildi.

Times gazetesi, etkinliklerden izlenimler ve kısa analizlerle, darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerine geniş yer verdi.

Gazetenin muhabiri Hannah Lucinda Smith’in Kılıçdaroğlu ile yaptığı mülakat, Adalet Yürüyüşü’nü merkezine aldı. Kılıçdaroğlu mülakatında Türkiye’yi “demokrasiye geri döndürme” sözü verdi.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, ‘halkın demokrasi savaşı’ olarak tanımlıyoruz. Ama diğer yanda bir de ‘Saray’ın 15 Temmuz’u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Biz buna ‘Saray’ın darbesi’ diyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve partisi için “Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi” açıklamasını yapmıştı.

“Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum” diyen Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

“Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir.”