Son dakika… Kırmızı halı şoku!

Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'ye resmi ziyaret düzenlemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump için kırmızı halı serilmesini uygun bulmadığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Başkan Trump’a Ocak ayında resmi davette bulunmuştu. Ancak bu ziyaret henüz gerçekleşmedi.

Gerekçesi ise ABD Başkanı’nın kendisine yönelik büyük protestolar düzenlenme ihtimali olduğunu düşünmesi…

Londra Yönetimi tarafından yapılan resmi davete karşın, iki taraf da net bir tarih belirlemiş değil.

İngiltere’de Trump’ın en büyük düşmanlarından biri Londra Belediye Başkanı Khan. Khan, Trump’ın nüfusları büyük oranda Müslüman olan ülkelere yönelik seyahat yasağına karşı çıkıyor.

Muğlak ziyaret konusunda Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuşan Sadiq Khan, “Resm ziyaretler, normal ziyafetlerden farklıdır ve ABD Başkanı, ülkemizde birçok insanın katılmadığı politikalar uyguluyorsa, hükümetimizin kırmızı halı sermesinin uygun olacağından emin değilim” dedi.