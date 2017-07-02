Son dakika… Kolera salgını 1500 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’de hızla yayılan kolera salgını nedeniyle son iki ayda 1500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgüt, Nisan sonundan bu yana 246 bin şüpheli kolera vakasının görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, başkent Sana'da yaptığı basın toplantısında ölü sayısının iki hafta öncesine göre 1300 arttığına dikkat çekti.

Zagaria, ülkede patlak veren ikinci kolera salgınında vaka sayısının son iki ayda 10 kat arttığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin dörtte biri ise çocuk.

Yemen’de iki yıldan uzun süredir, Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle, İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm altyapı çöktü, hastaneler zarar gördü.

Yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu ve gıdaya erişim yok. Ülkede temizlik işçileri maaş alamadıkları için grevde; atıklar ve çöpler toplanmıyor. İlaç temininde de büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen’de 2015’ten bu yana 7 bin kişi hayatını kaybetti, 3 milyon evlerinden oldu. Ülkenin üçte biri kıtlık kriziyle karşı karşıya.