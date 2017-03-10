Rusya Genelkurmayı Ana Harekât Daire Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye rejim güçlerinin 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri kıyısına ulaştığını açıkladı.

Son dakika… Komşu’da flaş gelişme… 4 yıl sonra bir ilk

Rusya Genelkurmayı Ana Harekât Daire Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye rejim güçlerinin 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri kıyısına ulaştığını açıkladı.

Rudskoy, “4 yıllık süreçte ilk kez, hükümet güçleri Fırat Nehri kıyısına ulaşmayı başardı” dedi.

Rus General, El Hafsa doğusunda kıyı şeridi boyunca 15 kilometrenin rejim güçlerinin kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Rudskoy, Suriye ordusunun Palmira’yı aldıktan sonra kentin doğusuna doğru ilerlemeye devam ettiğini ve hakim tepeleri ele geçirerek, kuzeye ve güneye doğru güvenlik bölgesini genişlettiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçler, Rusya’nın havadan desteğiyle 2 Mart’ta dinci terör örgütü IŞİD’i Palmira’dan temizlemişti.