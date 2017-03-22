Suriye'de IŞİD'in kalesi niteliğindeki Rakka'nın batısında bir köye düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika… Komşu’da hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

Suriye'de IŞİD'in kalesi niteliğindeki Rakka'nın batısında bir köye düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, el-Mansura’daki binada Halep, Humus ve Rakka’da yaşanan çatışmalardan kaçan insanların yaşadığını duyurdu.

Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, el-Mansura yakınlarında en az 33 kişinin cesedini saydıklarını söyledi. Saldırının Pazartesi gecesi düzenlendiği de Abdülrahman’ın verdiği bilgiler arasında.

Rakka Sessizce Katlediliyor adlı grup ise 50 ailenin akıbetinin meçhul olduğunu açıkladı.

İki örgüt de saldırının ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapıldığını tahmin ediyor.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak uluslararası koalisyon, Pazartesi günü IŞİD’in karargahlarının dahil olduğu Rakka’daki üç bölgeye 19 hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, son iki haftada koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında, 18’i çocuk, 23’ü kadın en az 116 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.