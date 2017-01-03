Son dakika… Komşu’da sıcak gelişme! Suriye muhaliflerden flaş karar!

Dünya, yeni yılın ilk günlerinde Reina saldırısına kilitlenirken, Komşu'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor... Türkiye ve Rusya'nın aracılığında varılan ateşkes anlaşmasına imza koyan Suriyeli muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması öngörülen barış görüşmelerinin hazırlık çalışmalarına katılımlarını askıya aldı.

Dünya, yeni yılın ilk günlerinde Reina saldırısına kilitlenirken, Komşu'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor... Türkiye ve Rusya'nın aracılığında varılan ateşkes anlaşmasına imza koyan Suriyeli muhalifler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması öngörülen barış görüşmelerinin hazırlık çalışmalarına katılımlarını askıya aldı.

Muhalifler bu kararlarına gerekçe olarak “Suriye rejiminin ateşkesi çok kez ve büyük çapta ihlâl etmesini” gösterdi.

Suriye’de ateşkes geçen Perşembe gününden bu yana devrede…

Muhalif gruplar tarafından dün yapılan ortak açıklamada, “Bu ihlâller devam ederken, muhalif gruplar, Astana görüşmeleriyle bağlantılı tüm müzakereleri dondurduğunu duyurur” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, başkent Şam yakınlarında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Vadi Barada bölgesinde çatışmaların altı çizildi.

Muhalifler son haftalarda Suriye rejimi ve müttefiklerini, başkente su sağlayan bölgeyi ele geçirmeye sağlamakla suçluyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ordusu ise söz konusu iddiaları reddediyor.

GÖRÜŞMELERİN BİR AY İÇİNDE BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın sunduğu tasarıyı 31 Aralık’ta oybirliği ile kabul etmişti.

Ateşkese destek veren tasarıda Suriye’ye acil insani yardım ulaştırılması, bunun yanında Suriye’de hükümet ile muhalifler arasındaki siyasi çözüm sürecine destek verilmesi çağrısında bulunuluyordu.

Barış görüşmelerinin ateşkesi takiben bir ay içinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlaması hedefleniyor.