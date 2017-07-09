Son dakika… Komşu’da sıcak gelişme! Zafer her an gelebilir

Irak güçleri Musul'da direnen son IŞİD unsurlarını da temizlerken, kentin dinci teröristlerden tamamen temizlenmesinin an meselesi olduğu bildiriliyor.

ABD’nin havadan desteklediği Irak güçleri, geçen yıl 17 Ekim’den bu yana IŞİD’i Musul’da yenilgiye uğratmaya çalışıyor.

Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor.

IŞİD Musul’u Haziran 2014’te ele geçirmiş ve bu kentte halifelik ilan etmişti. Ancak terör örgütü son dokuz aydır bölgede ciddi darbe yedi.

Irak güçleri, IŞİD’in Irak’taki kalesini düşürmek üzere… Az sayıdaki IŞİD militanının elinde bulunan tarihi kent dolaylarındaki birkaç küçük mahallenin alınmasının ardından ‘resmi zafer’ ilan edilecek.

Irak hükümeti, geçen Ocak ayında kentin doğusunun ele geçirildiğini açıklamıştı, ancak dar ve kıvrımlı sokaklarıyla batı Musul Irak güçleri için daha zorlu bir mücadele oldu.

Geçen Ekim’de Irak ordusu, kentte 6 bin IŞİD militanının olduğu açıklamıştı.

2014’ten bu yana 900 bin Musullu, ki bu rakam savaş öncesi kent nüfusunun yarısına tekabül ediyor, yerinden oldu.

IŞİD Haziran 2014’te Musul’u ele geçirirken, Türkiye’nin kentteki başkonsolosluğunu basmış ve Başkonsolos Öztürk Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 49 kişi rehin almıştı.

11 Haziran 2014’te kaçırılan personel, 20 Eylül 2014’te MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı’nın operasyonuyla kurtarılmıştı.