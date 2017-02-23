Son dakika… Komşu’da sıcak saatler! Çatışmalar yaşanıyor

Büyük Musul Harekâtı'nın üçüncü ayağı tüm hızıyla devam ederken, Irak güçleri Musul Havalimanı'nı IŞİD'den geri aldı.

Ninova’nın Kurtarılma Operasyonu Komutanı Tümgeneral Necm Cuburi, güvenlik güçlerinin iki koldan Musul Havalimanı ve Gazlaniye Askeri Üssü'ne operasyon başlattığını belirtmişti.

Operasyonu takip eden Rudaw muhabiri, havalimanının büyük bölümünde kontrolün Iraklı güçlere geçtiğini bildirdi. Gazlaniye üssüne giren Iraklı güçlerle IŞİD'liler arasında ise şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Musul Havalimanı’nın önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Tümgeneral Cuburi, “Güçlerimiz havalimanını aldıktan sonra oraya konuşlanacak. Bundan sonra Musul’un batısında yönelik yapılacak operasyonlar ordan devam edebilir” dedi.

Ninova’nın Kurtarılma Operasyonu Komutanı, “IŞİD mensuplarının büyük bir bölümü kaçtı, bir bölümü de kent içindeki mahallelere çekildi. Sadece bazı birlikler havalimanının etrafında bulunuyor” ifadelerini kullandı.