Son dakika… Komşu’da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Muhaliflerin Cobar bölgesinde başlattığı beklenmedik saldırı nedeniyle başkentin kalbine havan topları ve füzeler düştü.

Saldırıların dün sabah saatlerinde bombalı araçlarla ve intihar saldırılarıyla başladığı ifade edilirken, devlet medyası gizli tünellerin kullanıldığını belirtti.

Suriye ordusu, muhalifleri püskürttüğünü açıkladı. Suriye içsavaşını izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim uçaklarının muhaliflere ait hedeflere en az 30 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Gözlemevi, muhaliflerin, ordunun saldırısı altındaki Barzeh, Tişren ve Kabun’daki baskıyı azaltmak için karşı saldırı başlattığını belirtti.

REJİM KRİTİK YOLU KESTİ

Başkent Şam’da muhaliflerin elinde çok az bölge bulunuyor. Cobar da bunlar arasında şehir merkezine en yakın olanı. Muhalifler ile rejim güçlerini ayıran bu bölge son iki yıldır şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Şam’daki AFP muhabirleri, kent genelindeki patlamalardan sonra ordunun stratejik öneme sahip Abbasid meydanına çıkan yolları kestiğini aktardı.

Şam geçen hafta çok sayıda can kaybının yaşandığı saldırılara hedef oldu. Çarşamba günü kentteki bir adalet sarayında intihar saldırısı düzenlendi; olayda en az 31 kişi hayatını kaybetti.