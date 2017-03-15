Son dakika… Komşu’da şok saldırı: Çok sayıda ölü var

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan adliye sarayında intihar saldırısı düzenlendi.

Devlet televizyonu bir militanın Hamidiye semtindeki Adalet Sarayı’ndan kendini patlattığını duyurdu.

Suriye lideri Beşar Esad’a karşı başlatılan ayaklanmanın 6’ncı yıldönümünde gerçekleştirilen saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu belirtildi.

Geçen Cumartesi günü Irak’tan Şam’a giden Şii hacılara yönelik terör saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. Başkentte düzenlenen iki ayrı saldırıyı, El Kaide bağlantılı Tahrir el-Şam örgütü üstlenmişti.

Suriye içsavaşının başlangıcından bu yana 320 bin kişi hayatını kaybetti, 11 milyon sivil yerinden edildi.

Türkiye yaklaşık 3 milyon Suriyeliye evsahipliği yapıyor.