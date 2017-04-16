Son dakika… Komşu’da yaşanan saldırıda ölü sayısı dehşet boyutlarda

Suriye'de muhaliflerin ablukası altındaki iki kasabadan tahliye edilen insanlara yönelik bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 110'u aştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerin büyük oranda Fua ve Kefraya kasabaları sakinleri olduğunu duyurdu.

Gözlemevi’ne göre; Halep’in Raşidin kasabasında muhaliflerin kontrolünde bekleyen konvoya düzenlenen saldırıda ölü sayısı en az 112.

Hayatını kaybedenler arasında konvoyu koruyan muhaliflerin de bulunduğu öne sürüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. Ancak Şam rejimi medyası, saldırının bombalı araçla düzenlenen bir intihar eylemi olduğunu duyurdu.

İran ve Katar arabuluculuğunda varılan ‘Dört Kasaba’ anlaşması, kuzeybatıda bulunan hükümet kontrolündeki Foa ve Kefreya ile Şam yakınlarında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Madaya ve Zabadani’de yaşanan drama son vermeyi amaçlıyor.

Söz konusu dört kasaba da abluka altında tutuluyordu. Birleşmiş Milletler, günlük şiddet ve yoksunluk döngüsü içine hapsolan 64 bin sivilin yaşadığı 4 kasabadaki durumu “katastrofik” olarak nitelendirmişti.