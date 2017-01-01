İstanbul'un en ünlü eğlence mekânının hedef alındığı saldırı, 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te eşzamanlı gerçekleştirilen terör saldırılarını akıllara getirdi.

Korkunç benzerlik: Dünyayı sarsan o saldırılarla şeklen aynı!

İstanbul'un en ünlü eğlence mekânının hedef alındığı saldırı, 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te eşzamanlı gerçekleştirilen terör saldırılarını akıllara getirdi.

Paris’in birinci, onuncu ve on birinci bölgeleriyle birlikte Fransa Stadyumu’nda gerçekleştirilen saldırılarda, Bataclan konser salonu da hedefler arasındaydı.

Amerikalı rock topluluğu Eagles of Death Metal konseri sırasında salonda silahlı saldırı ve rehin alma eylemleri gerçekleştirildi. Saldırganlar ayrım gözetmeden kalabalığın üzerine ateş açtı.

Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu konser salonu kan gölüne döndü. IŞİD’in üstlendiği saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 12 Haziran 2016’da ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir gece kulübü, benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

ABD’de “tek kişi tarafından gerçekleştirilen en kanlı saldırı” olarak tarihe geçen olayda, 50 kişi hayatını kaybetti.

29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Omaar Mateen’in olaydan hemen önce IŞİD’e biat ettiği ortaya çıktı.