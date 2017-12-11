Son dakika… Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

Salı günü gerçekleşecek olan kritik Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'de Beşar Esad'la görüşmesinin ardından, şimdi de Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin yapacakları görüşmede, Suriye krizinin diplomatik çözümü konusunu masaya yatırılacağı ve Rus askerlerinin Suriye’den çekilmesinin ardından yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada iki liderin Ulusal Diyalog Suriye Kongresi’nin hazırlığı için görüşeceklerini vurguladı.

