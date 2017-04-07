Son dakika… Kremlin’den ilk açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD tarafından Şam rejimine karşı gerçekleştirilen operasyona ilişkin "egemen bir ülkeye saldırı" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Peskov, Putin’in saldırının “uluslararası hukuk ihlal edilerek” ve icat edilen bir bahaneye sığınılarak gerçekleştirildiğini düşündüğünü ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, Suriye ordusunun kimyasal silaha sahip olmadığını belirterek; silahların Birleşmiş Milletler birimi olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün gözetimi ve onayı doğrultusunda imha edildiğini ifade etti.

Putin adına konuşan Peskov, “ABD tarafından atılan bu adımın Moskova-Washington ilişkilerine ciddi zarar vereceğini” de sözlerine ekledi.

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Rusya cephesinden saldırıya ilişkin ilk tepkiler Federasyon Konseyi’ne bağlı komite liderlerinden gelmişti.

Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Suriye rejimine yönelik saldırısının terörle mücadelenin altığını oyduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Ozerov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını duyurdu. Ozerov, “Bu sadırı, ABD'nin bir Birleşmiş Milletler üyesine karşı saldırganlık eylemi olarak görülebilir” dedi.

Uluslararası İlişkileri Komitesi Başkanı Konstantin Koşaçev ise, Moskova ve Washington'ın Suriye krizi konusunda işbirliğinin riske girdiğini söyledi.