Kriz sonrası KKTC liderler zirvesine katılmıyor

Rum meclisinin geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği Enosis kararının neden olduğu kriz devam ediyor... Adada yarın yapılması planlanan liderler zirvesine KKTC katılmayacağını duyurdu.

Rum meclisinin geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği Enosis kararının neden olduğu kriz devam ediyor... Adada yarın yapılması planlanan liderler zirvesine KKTC katılmayacağını duyurdu.

1950 yılında adadaki Rumlar arasında Enosis yani “adanın Yunanistan’la birleşmesi” amacıyla düzenlenen oylamanın Rum tarafındaki okullarda anılmasına yönelik kararın Rum meclisinde 10 Şubat tarihinde kabul edilmesi, müzakerelerde kriz yaşanmasına neden olmuştu.

ANASTASIADIS KAPIYI VURUP ÇIKMIŞTI

İki taraf arasında geçen hafta yapılan toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın itirazı üzerine Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, kapıyı vurup toplantı salonunu terk etmişti. Ancak sonrasında Anastasiadis görüşmeyi terk etmediğini ve sadece ara vermek için dışarı çıktığını belirtmişti.

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Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in krizden sonra ilk kez yarın yeniden bir araya gelmesi planlanıyordu ancak Türk tarafının yarınki toplantıya katılmayacağı öğrenildi.Dün KKTC’yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Adada iki kesime dayalı kalıcı çözüm için bundan sonraki süreçte de yapıcı olmak istiyoruz, ancak sürecin devamı için Rum tarafının yaptığı hatayı düzeltmesi gerekli” ifadelerini kullanmıştı.