İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında bir sürücünün, kamyonu yayaların üzerine sürerek terör saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayda, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Son dakika… Kudüs’te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında bir sürücünün, kamyonu yayaların üzerine sürerek terör saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayda, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail radyosuna konuşan bir polis sözcüsü, olayın terör saldırısını olduğunu söyledi.

Radyoya konuşan polis yetkilisi, ölenlerin 3’ünün kadın, 1’inin erkek olduğunu bildirdi. Polis, hayatını kaybedenlerin 20’li yaşlarda olduğunu da aktardı.

Bazı yerel haber siteleri, ölenlerin İsrail askeri olduğunu duyurdu.

Kamyonun şoförünün vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Acil Servisi’ne ait ambulansların olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Saldırının, kentin eski şehir bölgesine bakan popüler bir bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Bölge tüm yönlerden trafiğe kapatıldı.

Birkaç hafta önce Almanya’nın başkenti Berlin’de benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Bir kişi TIR’la Noel pazarına dalmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz’da ise Fransa’nın Nice kentinde bir saldırgan, sahil şeridinde gezinen kalabalığın arasına kamyonla girmişti. Korkunç olayda 84 kişi feci şekilde can vermişti.