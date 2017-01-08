Son dakika… Kudüs’te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında, bir kişinin, kamyonu yayaların üzerine sürdüğünü duyurdu. Terör saldırısı olarak anılan olayda, en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.