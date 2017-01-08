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Son dakika… Kudüs’te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında, bir kişinin, kamyonu yayaların üzerine sürdüğünü duyurdu. Terör saldırısı olarak anılan olayda, en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.
Sozcu.com.tr
14:588 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Kudüs’te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında, bir kişinin, kamyonu yayaların üzerine sürdüğünü duyurdu. Terör saldırısı olarak anılan olayda, en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

İsrail radyosuna konuşan bir polis sözcüsü, olayın bir terör saldırısını olduğunu söyledi.

İsrail Acil Servisi’ne ait ambulansların olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Saldırının, kentin eski şehir bölgesine bakan popüler bir bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Almanya’nın başkenti Berlin’de benzer bir saldırı gerçekleşmişti. Bir kişi TIR’la Noel pazarına dalmış, olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz’da ise Fransa’nın Nice kentinde bir saldırgan, sahil şeridinde kalabalığın arasına kamyonla girmişti. Korkunç olayda 84 kişi feci şekilde can vermişti.

Son güncelleme: 15:0708.01.2017
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