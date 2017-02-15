Malezya polisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşinin ölümüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadını yakaladı.

Son dakika… Kuzey Kore liderinin kardeşinin öldürülmesiyle ilgili bir kadın gözaltında

Malezya polisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşinin ölümüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadını yakaladı.

Yerel polis, şüpheli kadının başkent Kuala Lumpur’daki havalimanında yakalandığını açıkladı.

Kim’in kardeşi Kim Jong-nam, Kuala Lumpur’da zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Şüpheli kadının üzerinden Vietnam pasaportu çıktığı belirtildi.

Malay Mail gazetesi, şüpheli kadının güvenlik kameralarına takılan görüntülerini yayınladı.

Pyongyang Yönetimini “şaka” olarak tanımlayan 46 yaşındaki kardeş Kim’in uçak beklerken zehirlendiği iddia ediliyor.

Kim Jong-nam’a Kuzey Kore ajanı olduğundan şüphelenilen iki kadının yüzüne zehirli kimyasal sıkmak suretiyle saldırdığı yönünde iddialar da var.

Güney Kore istihbarat servisinden bugün yapılan açıklamada, Pyongyang Yönetimi’nin 2012 yılından bu yana kardeş Kim’e suikast düzenlemek için plan yaptığı ve Kim Jong’un kardeşi hakkında paranoyalara sahip olduğu belirtildi.