Son dakika… Kuzey Kore Malezyalıların ülkeden ayrılmasına izin vermiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un abisinin Malezya'da suikaste kurban gitmesinin ardından iki ülke arasında sular durulmuyor... Pyongyang yönetimi akılalmaz bir hamleyle, ülkede bulunan Malezyalıların çıkışına izin vermeyeceklerini açıkladı. Malezya'dan ise misilleme gecikmedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un abisinin Malezya'da suikaste kurban gitmesinin ardından iki ülke arasında sular durulmuyor... Pyongyang yönetimi akılalmaz bir hamleyle, ülkede bulunan Malezyalıların çıkışına izin vermeyeceklerini açıkladı. Malezya'dan ise misilleme gecikmedi.

Kim Jong-un’un üvey abisi Kim Jong-nam’ın geçen ay Malezya’da bir havalimanında zehirlenerek öldürülmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Suikast nedeniyle Malezya hükümeti açıkça Kuzey Kore’yi suçlamasa da Pyongyang’ın cinayette parmağı olduğuna dair ciddi şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Kuzey Kore ise hiçbir suçlamayı kabul etmediklerini açıklayarak Malezya’nın soruşturmayı yanlış yönlendirdiğini ve suçlulara göz yumduğunu ifade etti.

Öte yandan Kim Jong-nam’ın cenazesinin Kuzey Kore’ye teslim edilmemesi de ipleri iyice gerdi.

Malezya ve Kuzey Kore’nin karşılıklı olarak Büyükelçilerini geri geçmesinin ardından bugün Pyongyang yönetimi sert bir önlem olarak, ülkedeki Malezyalıların güvenlik tedbiri amaçlı olarak Kuzey Kore’yi terk etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın haberine göre, Malezyalı yetkililer soruşturmayı “uygun bir şekilde” ele almadığı müddetçe uygulama devam edecek. Ancak Malezyalılar Kuzey Kore’de özgürce yaşamaya devam edebilecekler.

MALEZYA’DAN MİSİLLEME

Kuzey Kore’nin bu hamlesine Malezya’dan yanıt gecikmedi. Malezya Başbakanı Necip Rezak, Kuzey Kore’ye vatandaşlarına uyguladığı çıkış yasağını acilen kaldırmasını istedi. Kuzey Kore’deki Malezyalıların güvenliğinden emin olmadan benzer bir uygulamayla, ülkesindeki Kuzey Korelilerin sınırdan çıkışını yasaklayacağını belirtti.