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Son dakika… Kuzey Kore’den bir tehdit daha!

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru dört balistik füze fırlattığı açıklandı.
Sozcu.com.tr
08:286 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Kuzey Kore’den bir tehdit daha!
Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru dört balistik füze fırlattığı açıklandı.

Füzelerden üçünün bin kilometre mesafe katettikten sonra Japonya’nın ekonomik amaçla kullanılmayan deniz bölgesine düştüğü belirtildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pyongyang Yönetimi’nin son hamlesini “tehdidin vardığı yeni aşama” olarak nitelendirdi.

Parlamento üyelerine hitap eden Abe, “Fırlatmalar, Güvenlik Konseyi kararlarının aleni ihlalidir; son derece tehlikeli eylemlerdir” dedi.

Füzelerin türü henüz net değil, fakat Kuzey Kore’nin herhangi bir füze denemesi yapması ya da nükleer deneme gerçekleştirmesi Birleşmiş Milletler tarafından yasaklandı.

 

Son güncelleme: 08:3106.03.2017
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