Son dakika… Kuzey Kore’den dünyanın geleceği için çok tehlikeli açıklama

Kuzey Kore devlet medyası, dün gerçekleştirilen balistik füze denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.

KCNA haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde denemesi yapılan füzenin “yerden yere ve orta ila uzun menzil arasında” olduğunu belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı denemeyi “ABD Başkanı Donald Trump’ın yanıtını test etmek için bir provokasyon olarak” nitelendirdi.

KCNA, yeni geliştirilen Pukguksong-2 füzesinin nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede olduğunu yazdı.

ABD ve Güney Kore, füzenin Japon Denizi istikametinde 500 kilometre havada kaldığını duyurdu.

Pyongyang Yönetimi’nin son denemesi büyük ölçüde kınandı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne konuya ilişkin acil toplantı çağrısında bulundu.

ABE: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Deneme, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin, ABD ziyareti sırasında gerçekleşti.

Japon yetkiler, füzenin ülke sularına ulaşmadığını bildirirken, Başbakan Abe denemeyi, “kesinlikle kabul edilemez” olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, “Amerika, müttefiki Japonya’nın yüzde 100 yanındadır” açıklaması yaptı.

Geçen günlerde Güney Kore’ye giden ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanması durumunda buna “etkili ve çok sert” yanıt verileceğini söylemişti.