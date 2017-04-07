Son dakika… Lavrov: Hiçbir Rus yaralanmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin Humus kentindeki el Şayrat Hava Üssü'nü vurmasına ilişkin olarak ABD'den açıklama talep edeceklerini söyledi. Lavrov saldırıda ölen ya da yaralanan Rus olmadığını ifade etti.

ABD’nin Suriye’deki hava üssünü vurmasını ‘saldırganlık eylemi’ olarak nitelendiren Lavrov, bu eylemin kendisine 2003’teki Irak işgalini hatırlattığını söyledi.

Lavrov ayrıca, ABD’nin Suriye’deki hava üssüne düzenlediği saldırı nedeniyle bu ülkede görevli olan hiçbir Rus’un yaralanmadığını açıkladı.

ABD’nin Suriye’yi vurarak dikkatleri eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam’ın eylemlerinden başka yöne çekmeye çalıştığını belirten Lavrov, ABD’nin ‘provokasyon’ olarak tanımladığı askeri eylemlerinin ikili ilişkilerde onarılamaz bir zarar yol açmayacağını umduğunu da kaydetti.