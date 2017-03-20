Son dakika… Le Pen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine böyle yanıt verdi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in yeğeni Marion, dedesinin torunu, teyzesinin yeğeni olduğunu ispatladı.

27 yaşındaki Marion Le Pen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Eskişehir’de yaptığı bir konuşmada sarf ettiği “Üç çocuk değil, beş çocuk yapın” sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

Le Pen, Erdoğan’ın sözlerinin aktarıldığı Fransız haber ajansı AFP’nin haberini paylaşarak, “Sevgili Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin geleceği, Türkiye'dedir” yazdı.

2012 yılında Parlamento’ya giren ve Fransa’nın en genç milletvekili unvanını alan Marion, Ulusal Cephe’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in torunu, partinin halihazırdaki başkanı Marine Le Pen’in ise yeğeni.

Fransa’da teyzesi Marine Le Pen’den daha sağcı bir figür olarak bilinen Marion, tweet’ine Erdoğan’ın hesabını da ekledi.