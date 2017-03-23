Son dakika… Londra saldırısını IŞİD üstlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'yı kana bulayan saldırıyı IŞİD'in yaptığı iddia edildi.

Reuters’ın haberine göre biri saldırgan dört kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini, örgütün haber ajansı Amak tarafından duyuruldu.



İngiltere’nin başkenti Londra dün öğle saatlerinde (TSİ 17:40) Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla kaldırıma çıkarak yayaları ezen bir saldırgan, ardından köprünün sonunda yer alan İngiltere Parlamentosu’nun bulunduğu yerleşkede silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürdü.

Bugün Parlamento’ya hitap eden İngiltere Başbakanı Theresa May, “saldırganın radikalizm şüphesiyle daha önce sorgulanan bir Britanya vatandaşı olduğunu” açıkladı.



Saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Türk olduğu ortaya çıktı. İngiltere'yle özdeşlenen çift katlı bir kırmızı otobüsün tekerleğinin arkasında yatan kadının Kıbrıs Türk'ü Ayşe Frade olduğu öne sürüldü.

İHA'nın haberine göre; annesi İspanyol babası ise Kıbrıslı Türk olan 43 yaşındaki Ayşe Frade'in 8 ve 11 yaşlarında iki kız çocuk annesi olduğu belirtildi.