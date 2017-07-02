Son dakika… Lozan’dan Cenevre’ye Adalet Yürüyüşü

Lozan’dan Cenevre’ye dün başlayan Adalet Yürüyüşü, İsviçrelilerin yoğun olduğu bölgelerden geçiyor ve büyük ilgi görüyor. Bazı İsviçreliler, yürüyüşçülere alkışlı destek verirken, bazıları da kısa süreli göstericilere eşlik etti.

Lozan Place du Port'tan (Ouchy) dün başlayan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları, İsviçre’deki Alevi dernekleri, CHP İsviçre Birliği ile çeşitli muhalif gruplar katılıyor.

Bugün saat 14.00'te Cenevre Birleşmiş Milletler Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ikinci ve son etabında, ‘Herkes için adalet’ ve ‘Adalet’ pankartları taşındı.

Bazı yürüyüşçülerin ellerinde Enis Berberoğlu, Ahmet Şık ve görevlerinden atıldıkları için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğrafları da vardı.

Öte yandan, Darmstadt- Frankfurt arasındaki Almanya yürüyüşü de devam ediyor. Bugün saat 10.00'da Langen'den yola çıkan Adalet Korteji, ‘Herkes için adalet’, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganlarıyla Frankfurt'a yürüyor.

Kortej, Frankfurt'taki Adalet Çadırı'nda bekleyenlerle buluşacak. Kentin en kalabalık bölgesi olan Hauptwache'de kurulan çadırda, Adalet nöbeti ise sürüyor.