Son dakika… Macaristan’dan çok tartışmalı yasa!

Macaristan Parlamentosu, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onayladı.

Bugün onaylanan yasaya göre sığınmacılar ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak.

Yalnızca ülkeye yeni giren sığınmacılar değil, ülkede bulunan ve sığınma başvurularının sonuçlarını bekleyenler de gözaltına alınarak bu kamplara yerleştirilecek.

Yasayla birlikte sığınmacılar, başvuruları sonuçlanana kadar bu kamplarda beklemek zorunda kalacak ve ülkeyi terk edemeyecek.

YASA BÜYÜK TEPKİ YARATTI

Meclis’te büyük çoğunlukla kabul edilen bu yasaya insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, yasanın geçen ay tartışılmaya başlaması üzerine “bir kişinin yalnızca sığınma başvurusu yaptığı için gözaltına alınmasını yasaklayan AB yönergelerine aykırı” olduğunu söylemişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise sığınmacıların gözaltına alınmasının “derin endişe” uyandırdığını belirtti:

“Bu yasa Macaristan’ın AB müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır. Zaten büyük acılar çekmiş olan kadınlar, çocuklar ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır”.

BAŞBAKAN’DAN TARTIŞMA YARATACAK AÇIKLAMA

Bugün “sınır avcıları” diye bilinen bir sınır kontrol ekibinin göreve başlama seremonisinde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Oban, ülkesinin göçmenlerin “kuşatması” altında bulunduğunu söyledi.

Orban tartışma yaratacak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Göç terörizmin Truva atıdır. Buraya gelen insanlar bizim kültür ve geleneklerimize göre değil kendi kültürlerine göre yaşamak istiyor. Göç dalgası şimdilik yavaşladı ama bitmedi. Yeni bir göç dalgasından önce savunma hattımızı güçlendirecek zaman kazandık.”

Daha önce çoğu Müslüman olan göçmenlerin Hıristiyan Avrupa kimliği ve kültürüne tehdit oluşturduğunu ifade eden Orban, Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırına dikenli teller ördürmüştü.