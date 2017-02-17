Son dakika… Malezya Kim’den DNA örneği istiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey abisinin Malezya'da suikasta kurban gitmesi iki ülke arasında krize dönüşüyor. Malezyalı yetkililer Kim Jong-nam'ın Kuzey Kore'deki ailesinden DNA örneği gönderilmediği taktirde cenazeyi teslim etmeyeceklerini açıkladılar.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey abisinin Malezya'da suikasta kurban gitmesi iki ülke arasında krize dönüşüyor. Malezyalı yetkililer Kim Jong-nam'ın Kuzey Kore'deki ailesinden DNA örneği gönderilmediği taktirde cenazeyi teslim etmeyeceklerini açıkladılar.

Suikastla ilgili biri Endonezyalı diğeri Vietnamlı bir kadın, Malezyalı bir erkek tutuklandı.

Dört gün önce yaşanan olayla ilgili şu ana kadar elde edilen bilgiler ise şöyle:

TÜM OLAY 5 SANİYE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Çin’e gitmek üzere Kuala Lumpur’daki havalimanına gelen Kim Jong-nam, zehirlenerek öldürüldü. Yetkililer cinayetin sadece beş saniye içinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

Kim Jong-nam check-in yapmak üzere makinelerin önünde sırada beklerken saldırı gerçekleşti.



Zehrin Kim Jong-nam’a nasıl verildiği henüz kesinlik kazanmadı ancak en olası ihtimalin kadın kılığına girmiş katil tarafından yüzüne tutulan mendil üzerindeki risin ile öldürüldüğü.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Malezya’da yapılan otopsi sırasında vücudunda herhangi bir delik izine rastlanmadı. Bu durumda zehrin iğneyle enjekte edildiği ihtimali ortadan kalkıyor.

Malezya polisi tarafından tutuklanan kadınlardan biri ise saldırı esnasında pembe taytı ve mini eteğiyle Kim Jong-nam’ın dikkatini dağıtmak için sırada bekliyordu.



Saldırıdan sonra kendini iyi hissetmediğini belirten Kim Jong-nam, hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

MALEZYA DNA ÖRNEĞİ TALEP ETTİ

Malezyalı yetkililer otopsi işlemini gerçekleştirdikten sonra cenazeyi Kuzey Kore’ye teslim edeceğini açıklamıştı ancak CNN International’ın haberine göre şimdi Kim’in ailesinden DNA örneği beklendiği açıklandı. Malezya’nın bu talebine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ne cevap vereceği merakla bekleniyor.