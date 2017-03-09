Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi uygulaması' benzetmesine tepki gösterdi. Merkel, "Nazi dönemine yönelik açıklamalar sonlandırılmalı" dedi.
Sozcu.com.tr
11:309 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Merkel’den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi uygulaması' benzetmesine tepki gösterdi. Merkel, "Nazi dönemine yönelik açıklamalar sonlandırılmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan ‘kriz’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel’in konuşmasından önemli satır başları şöyle:

— Nazi dönemine yönelik açıklamalar sonlandırılmalı. Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü.

— Türkiye’nin içeride yaşadığı çatışmaların Almanya’ya sıçramaması için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz.

İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesi büyük yankı uyandırdıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesi büyük yankı uyandırdı
Merkel ayrıca, Türkiye’de tutuklu bulunan Türk kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel’in de serbest bırakılmasını istedi.

ERDOĞAN’IN ‘NAZİ’ BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Türk bakanların Almanya’daki referandum etkinliklerinin iptali ile ilgili olarak, “Ben Nazizmin, Almanya’da bittiğini zannediyordum. Meğerse hâlâ devam ediyormuş” diyerek büyük tepki çekmişti.

Son güncelleme: 11:5909.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar