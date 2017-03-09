Son dakika… Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yaşanan ‘kriz’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel’in konuşmasından önemli satır başları şöyle:
— Nazi dönemine yönelik açıklamalar sonlandırılmalı. Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü.
— Türkiye’nin içeride yaşadığı çatışmaların Almanya’ya sıçramaması için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz.
Merkel ayrıca, Türkiye’de tutuklu bulunan Türk kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel’in de serbest bırakılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Türk bakanların Almanya’daki referandum etkinliklerinin iptali ile ilgili olarak, “Ben Nazizmin, Almanya’da bittiğini zannediyordum. Meğerse hâlâ devam ediyormuş” diyerek büyük tepki çekmişti.