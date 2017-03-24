Son dakika… Merkel’ten flaş açıklama: Referandumu beklemeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tam üyelik müzakerelerinin kesilip kesilmemesi konusunda, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumunun sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Passauer Neue Presse gazetesinin sorusuna, “Türkiye’deki referandum oylamasını ve diğer (etkenleri) beklemeliyiz” diye yanıt verdi.

Merkel, Avrupa Konseyi’nin anayasa uzmanlarının oluşturduğu Venedik Komisyonu’nun Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliklerinin, “demokrasiyi tehlikeli biçimde geriletecek” nitelikte olduğunu belirtmesini çok ciddiye aldığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Türkiye Venedik Komsiyonu’nun raporunu siyasi ve sübjektif olarak nitelemişti.

Almanya Başbakanı, bu hafta sonunda 60. yılını kutlayacak olan Avrupa Birliği’nden, İngiltere’den sonra çıkmak isteyecek başka ülke olmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart günü ülkesinin AB üyeliğinden çıkışının resmi sürecini başlatacak.

Merkel Passauer Neue Presse gazetesinin başka ülkelerin de AB’den ayrılmasını bekleyip beklemediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır. Elbette her ülkenin geleceğin nasıl şekilleneceğine dair faklı fikirleri var ancak ileriye dönük yolumuz belli: Daha çok işbirliği.”

Merkel işbirliği alanlarını savunma, AB’nin dış sınırlarının denetimi, ekonomik politika ve İslamcı militanlığa karşı mücadele olarak sıraladı.

“Önümüzdeki yıllardaki görevimiz iki yönde ilerleyecek: Bir yandan İngiltere ile çıkış müzakereleri, diğer yandan 27 üyeli AB’nin gelecek için yeterli hale getirilmesi.”