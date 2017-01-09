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Son dakika… Meryl Streep’ten Trump’a zehir zemberek sözler

Altın Küre'de Cecil B. DeMille Yaşamboyu Başarı Ödülü'nü alan ünlü aktris Meryl Streep, kabul konuşmasında, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın engelli bir muhabirle alay etmesini eleştirdi.
Sozcu.com.tr
13:049 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Meryl Streep’ten Trump’a zehir zemberek sözler
Altın Küre'de Cecil B. DeMille Yaşamboyu Başarı Ödülü'nü alan ünlü aktris Meryl Streep, kabul konuşmasında, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın engelli bir muhabirle alay etmesini eleştirdi.

Trump’ın adını anmayan Streep, engelli muhabirle dalga geçtiği anı “yılın en çarpıcı performansı” olarak tanımladı. Birçok izleyicinin gözlerini yaşartan konuşmasında Streep, “Bunda iyi bir şey yok, ama işe yaradı” dedi.

Trump’ın engelli muhabiri taklit etmesinin kalbini kırdığını anlatan ünlü aktris, “Hâlâ aklımdan çıkaramıyorum; çünkü bu bir film sahnesi değildi, gerçek hayattandı” dedi.

Trump’ın o dönemde çok tartışılan görüntülerini “ülkemizin en saygıdeğer koltuğuna oturmak isteyen bir kişinin engelli bir muhabiri taklit ettiği bir andı” diye hatırlatan Streep, “O aşağılama içgüdüsü, kamuoyu önünde olan biri tarafından sergilendiğinde, herkesin hayatına doğru iniyor, zira bu diğer insanlara da aynısını yapma izni veriyor” dedi.

Kasım 2015'te Güney Carolina'daki seçim konuşmasında, “konjenital eklem sendromu” bulunan New York Times muhabiri Serge Kovaleski'den önce “iyi bir muhabir” diye bahseden Trump, daha sonra “Şimdi, bu zavallı adamı görmelisiniz…” diyerek muhabirin hareketlerini ve konuşmasını taklit etti.

Kasım 2015’te Güney Carolina’daki seçim konuşmasında, “konjenital eklem sendromu” bulunan New York Times muhabiri Serge Kovaleski’den önce “iyi bir muhabir” diye bahseden Trump, daha sonra “Şimdi, bu zavallı adamı görmelisiniz…” diyerek muhabirin hareketlerini ve konuşmasını taklit etti.

Streep, “Saygısızlık, saygısızlığı; şiddet, şiddeti çekiyor. Güçlüler kendi mevkilerini diğerlerine zorbalık için kullandığında, hepimiz kaybederiz” şeklinde konuştu.

New York Times’ın haberinde göre; Donald Trump, ‘Hillary sevdalısı’ olarak tanımladığı Streep’in konuşmasını dinlemediğini söyledi.

Street’in açıklamalarına şaşırmadığını söyleyen Trump, o dönemde bir sorunun doğruluyğunu sorguladığını belirterek, kimseyle alay etmediğini savundu.

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Son güncelleme: 13:0909.01.2017
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