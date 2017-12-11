Son dakika… NASA büyük buluşunu açıklayacak!

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Perşembe günü önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

NASA, önemli açıklamanın dünya dışı yaşamın var olabileceği gezegenleri araştıran Kepler teleskobuyla ilgili olduğunu belirtirken, duyurunun Türkiye saatiyle akşam 21.00’da yapılacağı ifade edildi. Açıklama, NASA’nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

Kepler teleskobu, 2014 yılından bugüne kadar binlerce öte gezegen bulmuş bunların 21 tanesinin Dünya boyutlarında ve yaşama uygun olduğu açıklanmıştı.

NASA, duyuracağı keşfin, Google ile ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde ortaya çıktığının da altı çizildi.

İLGİLİ HABER Bilim insanlarından uzayda muhteşem keşif

KEPLER UZAY TELESKOBU NEDİR?

Kepler uzay aracı, NASA tarafından gökadamızdaki diğer yıldızların etrafında dolanan Dünya benzeri karasal gezegenleri bir ışıkölçer yardımı ile araştırma ve algılama amaçlı olarak tasarlanmış bir uzay teleskobudur.

İLGİLİ HABER Bronz Çağı'ndaki demir aletler uzaydan geldi

Kepler görevi NASA’nın Keşif Programı çerçevesinde düşük bütçeli ama odaklanmış bilimsel bir görevidir. Sistem tasarımı, görev etkinliği ve bilimsel veri çözümlemeleri NASA’nın Ames Araştırma Merkezi başkanlığı ve ev sahipliğinde, görev aşaması Jet Propulsion Laboratory uçuş sistemi ise Ball Uzay ve Teknolojileri Şirketi denetiminde hazırlanmıştır.

Kepler Uzay aracı UTC[6] ile 7 Mart 03:49 tarihinde Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden gönderildi. (Vikipedi)