Son dakika… New York Times şafak baskınlarını böyle duyurdu

Amerikan The New York Times gazetesi (NYT), Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) referandum günü verdiği tartışmalı karar nedeniyle protesto edenlerin şafak baskınıyla gözaltına alınmasına internet sitesinde yer verdi.

Göstericilerin seçimlerde hile olduğunu iddia ederek sokaklara çıktığının belirtildiği haberde, son aylarda on binlerce insanın siyasi nedenlerle tutuklu olduğu aktarılırken, bu sabah gerçekleştirilen gözaltıların ise referandumdan sonraki ilk siyasi gözaltılar olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, gözaltına alınan Mesut Geçgel’in avukatının da görüşlerine yer verildi. Geçgel’in avukatı Deniz Demirdöğen, “Bu insanlar ağırlıklı olarak referandum sonrasında yapılan gösterilere katılanlar ve sosyal medyada referanduma karşı seslerini yükseltenler” dedi.

Geçgel’in tutulduğu Emniyet’ten telefonla görüş veren Demirdöğen, “Polis gözaltına alınanlara insanları ‘evet’ oyuna karşı kışkırtmakla suçlandıklarını söyledi” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan bazı isimlerin, 2013 yılındaki Gezi Olayları’nın ardından kurulan Haziran Hareketi’ne mensup olduğuna da haberde dikkat çekildi.