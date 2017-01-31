New York Times’da Türkiye ile ilgili çok önemli yazı!

ABD eski Başkanı Barack Obama Yönetimi'nde Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Antony J. Blinken, New York Times gazetesine IŞİD'in nasıl yenilebileceğini kendi penceresinden yansıtan bir makale kaleme aldı. Blinken bu makalesinde Türkiye ile ilgili çok önemli şeyler söylüyor.