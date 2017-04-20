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Nihayet sağduyulu bir ses geldi

Alman Sosyal Demokrat Parti SPD, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun Almanya'daki çifte vatandaşlık uygulamasına alet edilmemesi uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
15:2320 Nisan 2017
Dünya
Nihayet sağduyulu bir ses geldi
Alman Sosyal Demokrat Parti SPD, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun Almanya'daki çifte vatandaşlık uygulamasına alet edilmemesi uyarısında bulundu.

Schleswig Holstein Eyalet Başbakanı Torsten Albig, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “arzulanmayan oylama sonuçları nedeniyle ileri sürülen taleplerin modern Avrupa düşüncesine ters düştüğünü” söyledi. Albig çifte vatandaşlığın modern beraberlik Avrupa’sının bir parçası olduğunu belirtti.

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Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Torsten Albig referandumda Almanya’daki Türklerin çoğunlukla evet oyu kullanmasının “uyum politikasının başarısızlığa uğradığı anlamına gelmediğini ve daha ziyade, anti demokratik politikacıların demokratik toplumları da ikna edebileceğini” gösterdiğini belirtti.

Eyalet Başbakanı, Almanya’da yaşayan Türklerin sadece yüzde 13’ünün anayasa değişikliği yönünde oy kullandığını hatırlattı. Torsten Albig, Türkiye’den “Avrupa ailesine katılabilmek için tartışılmaz demokratik oyun kurallarının hangileri olduğunu açıkça göstermesini” talep etti. Almanya’daki Türklerin referandumdaki tercihi, çifte vatandaşlığın kaldırılmasının talep edilmesine yol açmıştı.

Son güncelleme: 17:0420.04.2017
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