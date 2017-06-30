Son dakika… Nisanda yaşanan korkunç saldırıyla ilgili flaş gelişme

Birleşmiş Milletler (BM), geçen Nisan'da Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen ve onlarca kişinin boğularak ölmesine yol açan kimyasal saldırıda sarin kullanıldığını açıkladı.

BM’ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) görgü tanıklarıyla görüşüldükten ve numunelerin incelenmesinden sonra “bazıları hayatını kaybeden çok sayıda kişi, Sarin ya da Sarin benzeri bir maddeye maruz kaldı” sonucuna vardı.

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OPCW raporunun özetinde “misyonun kanısı, bu tür bir gaz salımının sadece sarinin bir kimyasal silah olarak kullanılmasıyla mümkün olduğudur” denildi.

Yeni rapor OPCW üyelerine dağıtıldı, ancak kamuoyuna açıklanmadı. Şimdi BM ve OPCW’nin ortak araştırmasıyla, saldırıdan kimin sorumlu olduğu soruşturulacak.

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BM’nin sarin kullanıldığı tespitinde bulunduğu saldırıya cevaben Akdeniz’deki ABD Donanması’na bağlı gemiler, Humus’taki El Şayrat Havaüssü’nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Beyaz Saray, Suriye rejiminin bir başka kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunu “saldırı gerçekleşirse, bedelin ağır öderler” ifadesiyle tehdit etmişti.

Ancak Suriye lideri Esad, başından beri Han Şeyhun’da düzenlenen sinir gazı saldırısının arkasında rejim güçlerinin olduğunu reddediyor.