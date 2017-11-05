Norveç’te bir kişi etrafa ateş açtı

Norveç'in başkenti Oslo'da Sortorvet meydanı çevresinde bir kişi etraftaki kişilere ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

Saldırganın terörle bağlantısının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Norveç Polisi, Oslo’nun merkezinde yer alan Domkirke katedralinin yakınındaki Stortorvet meydanı çevresinde bir kişinin etrafa ateş açtığını belirtti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ateş açan kişinin katedral çevresinde gözaltına alındığı açıklandı.